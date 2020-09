Berlusconi positivo al Coronavirus: né lui né Galliani saranno presenti per Monza-Milan (Di sabato 5 settembre 2020) A causa del COVID-19 Silvio Berlusconi non sarà presente allo stadio questa sera per l’amichevole tra il Monza e il Milan Questa sera Monza e Milan si sfideranno al U-Power Stadium in un’amichevole ricca di fascino e storia. Purtroppo non ci saranno due dei protagonisti di questa partita: Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Dopo 30 anni passati nelle fila rossonere i due ex Milan non saranno allo stadio per seguire la sfida. Silvio Berlusconi seguirà il “derby” a porte chiuse tra i rossoneri e il suo Monza dal letto del San Raffaele, dove è ricoverato dopo il principio di polmonite bilaterale che lo ha colpito a causa della positività ... Leggi su calcionews24

