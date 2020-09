Berlusconi, nuovo bollettino del San Raffaele. Parla Zangrillo: 'Stabile, cauto ma ragionevole ottimismo' (Di sabato 5 settembre 2020) è ricoverato al San Raffaele di a causa del Covid . Oggi pomeriggio il nuovo aggiornamento del bollettino sulle sue condizioni. 'Il professor Alberto Zangrillo , responsabile dell'U.O. di Terapia ... Leggi su leggo

Profilo3Marco : RT @Libero_official: L'affondo di Marina #Berlusconi: 'Ossessionante caccia al colpevole, rispettate mio padre'. Il nuovo sfogo dopo (anche… - Magda_mavi : RT @DavidPuente: 1) Oggi Zangrillo è intervenuto durante una conferenza stampa al San Raffaele per parlare di Silvio Berlusconi. Nel suo in… - infoitinterno : Berlusconi, il nuovo bollettino: 'Cauto ma ragionevole ottimismo' - SkyTG24 : Berlusconi, il nuovo bollettino: 'Cauto ma ragionevole ottimismo' - Corriere : Berlusconi, il nuovo bollettino. Zangrillo: «Condizioni stabili» -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi nuovo

«Caro De Benedetti, stavolta con Berlusconi non mi sei piaciuto per NIENTE. Eri stonato e fuori tempo». Adriano Celentano commenta così, un post sui suoi profili Facebook e Instagram, le parole che l’ ...Due barzellette racchiudono il senso di questi giorni. La prima l’ha raccontata Silvio Berlusconi nel 1994, poco dopo la discesa in campo. C’è D’Alema che dice a Bertinotti: Berlusconi è morto. E come ...