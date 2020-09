Berlusconi, il nuovo bollettino di Zangrillo: le condizioni (Di sabato 5 settembre 2020) Appena comunicato dal medico personale di Berlusconi il nuovo bollettini. Le condizioni “sono stabili e il decorso è regolare” Silvio Berlusconi, positivo al coronavirus, resta in ospedale, al San Raffaele di Milano, in una stanza al sesto piano della struttura nella quale era stato già ospitato altre volte. Lontano da famigliari e da amici, il … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Detto in altri termini: se il virus fosse diventato clinicamente inesistente non staremmo parlando di bollettini medici. Le condizioni di Silvio Berlusconi "permangono stabili. Il quadro respiratorio ..."Notte serena" in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano - non in terapia intensiva - dalla tarda serata di giovedì dopo essere risultato positivo al coronavirus. "Il pr ...