Berlusconi, il bollettino medico di oggi. Zangrillo: «Condizioni stabili» (Di sabato 5 settembre 2020) Il leader di FI ricoverato per Covid. Il responsabile della terapia intensiva del San Raffaele: «Cauto ma ragionevole ottimismo» Leggi su corriere

fattoquotidiano : SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO Il bollettino di Zangrillo: “Paziente a rischio per età e patologie pregresse ma al m… - infoitsalute : Berlusconi, ecco come sta. Il bollettino: «Cauto ma ragionevole ottimismo» - Libero_official : #Berlusconi ricoverato, il bollettino di Alberto #Zangrillo: 'Cauto ma ragionevole ottimismo'… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il nuovo bollettino medico - leggoit : #Berlusconi, ecco come sta. Il bollettino: «Cauto ma ragionevole ottimismo» -