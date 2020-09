Berlusconi e il coronavirus, l’ex moglie Veronica è “Preoccupata e addolorata” (Di sabato 5 settembre 2020) “Addolorata e preoccupata”, sono le prime parole rilasciate da Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, sulle condizioni del leader di Forza Italia. L’ex premier è infatti risultato positivo al coronavirus e si trova al momento ricoverato al San Raffaele di Milano, sotto le cure del primario Alberto Zangrillo. La preoccupazione di Veronica, ex moglie di Berlusconi “Sono addolorata e anche un po’ preoccupata, ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla”, ha dichiarato Veronica Lario in un’intervista esclusiva a Repubblica. Nonostante i dissapori fra i due ex coniugi, Lario ha espresso i migliori auguri di ... Leggi su thesocialpost

