Benevento | nuova illuminazione per la Villa Comunale FOTO

Benevento – La Villa Comunale, uno dei luoghi più amati dai cittadini di Benevento, ha un nuovo impianto di illuminazione. Già sottoposto alcuni anni or sono ad un complesso intervento di "restyling", da oggi il polmone verde della Città è stato dotato di nuovi corpi illuminanti. Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, hanno consegnato la nuova opera per quell'area che oltre un secolo fa fu donata da un privato alla comunità. La nuova illuminazione, voluta da Pietro Palladino, prevede luci a led e in penombra. Illuminate anche la Cassa armonica della Villa e il Monumento ai Caduti in ...

Il pastificio Rummo di Benevento si converte solo al grano duro italiano per produrre solo pasta di alta qualità: ciò grazie all’accordo siglato con Coldiretti. Rummo si impegna a ritirare tutto il gr ...

Pallamano, Flavioni: confermato il girone all’estremo Sud

Le voci di corridoio sono state confermate. La Flavioni è stata inserita nel girone D del prossimo campionato di serie A2, quello meridionale. Ad annunciarlo è stata la Figh, che in occasione della pa ...

