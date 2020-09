Benadryl Challenge, la sfida su TikTok che ha ucciso una ragazza di 15 anni: come funziona il gioco mortale (Di sabato 5 settembre 2020) Chloe, 15 anni, morta per una sfida su TikTok: 'Ha ingerito una quantità eccessiva di farmaci per l'allergia'. Un'adolescente ha perso la vita dopo aver partecipato alla Benadryl Challenge , una sfida ... Leggi su leggo

Si chiama Benadryl Challenge, è una delle tante e pericolosissime sfide che girano su Tik Tok. Consiste nell'imobottirsi di Benadryl che è un farmaco antistaminico. Una ragazza statunitense, Chloe Phi ...

L'ennesima sfida che sta spopolando su TikTok non è basata su una coreografia popolare o su un audio irresistibile, ma su un comportamento irresponsabile e pericoloso che in almeno un caso verificatos ...

