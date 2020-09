Benadryl Challenge, ecco cos’è la nuova folle sfida di TikTok che ha ucciso una 15enne (Di sabato 5 settembre 2020) Su TikTok sembrerebbe essere arrivata una nuova sfida potenzialmente mortale. Si chiama “Benadryl Challenge”: i partecipanti, tutti giovanissimi, vengono incoraggiati a ingerire una dose consistente di un farmaco antistaminico, il Benadryl appunto, per arrivare ad avere delle allucinazioni. Lo scopo di chi partecipa è quello di filmarsi per mostrare gli effetti delle “visioni”. Peccato, però, che le controindicazioni sono serie e gli effetti collaterali dovuti all’abuso di questa medicina possono portare anche alla morte. Attualmente la folle sfida sta spopolando in America, dove qualche settimana fa, secondo quanto riferisce il Daily Mail, c’è stata una prima vittima. La 15enne ... Leggi su ilfattoquotidiano

