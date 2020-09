Bayonetta 3 celebra 1000 giorni di silenzio stampa dal suo primo teaser trailer (Di sabato 5 settembre 2020) Bayonetta 3 è il terzo capitolo della famosa saga action, esclusiva di prestigio per Nintendo Switch e in sviluppo presso Platinum Games...o almeno, così ricordavamo.Il gioco è stato annunciato per la prima volta il 7 dicembre 2017, con un trailer speciale durante i Game Awards. Da quel momento, il vuoto mediatico assoluto. Gli sviluppatori di Platinum non hanno più rilasciato video, screenshot o qualsiasi genere di informazione pertinente a questo progetto.Le continue richieste da parte dei fan sono state perennemente zittite: tutto quello che Platinum si è limitata a confermare fino ad oggi è che Bayonetta 3 esiste, non è stato cancellato e che lo sviluppo prosegue bene.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Bayonetta3 celebra 1000 giorni di silenzio stampa dal suo primo teaser trailer. -

Ultime Notizie dalla rete : Bayonetta celebra Astral Chain: Platinum celebra l'anniversario, Kamiya menziona Astral Chain 2 Everyeye Videogiochi Astral Chain: Platinum celebra l'anniversario, Kamiya menziona Astral Chain 2

Potete ammirarle in calce a questa notizia. A movimentare i festeggiamenti ci ha pensato il buon Hideki Kamiya, che ha cominciato a rispondere ai tweet scrivendo i nomi di alcuni giochi, tra cui ...

Potete ammirarle in calce a questa notizia. A movimentare i festeggiamenti ci ha pensato il buon Hideki Kamiya, che ha cominciato a rispondere ai tweet scrivendo i nomi di alcuni giochi, tra cui ...