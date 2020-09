Batwoman, ecco il video che svela il ritorno sul set della seconda stagione (Di sabato 5 settembre 2020) Un recente video pubblicato sull’account Twitter della serie TV Batwoman ha rivelato l’inizio delle riprese della seconda stagione. Nelle immagini che si susseguono davanti ai nostri occhi, infatti, vediamo Camrus Johnson (Luke Fox) e Nicole Kang (Mary Hamilton) dare l’annuncio tanto atteso da tutti i fan della serie. Qui di seguito, perciò, vi lasciamo al post. Camrus, Nicole, and the rest of the team are back #Batwoman Season 2 is coming 2021 to The CW! @CamrusJ @NicoleKang pic.twitter.com/0sbBOySmiM — Batwoman (@CWBatwoman) September 3, 2020 Nella descrizione, inoltre, leggiamo la seguente frase, che anticipa anche il periodo di uscita della stagione ... Leggi su tutto.tv

cinemaniaco_fb : ?????????????? Batwoman torna sul set per la stagione 2, ecco il video con Camrus Johnson e Nicole Kang… - emamarro : Ecco anche a Chi somiglia #McKennie è un'attore del telefilm Batwoman -

Ultime Notizie dalla rete : Batwoman ecco Batwoman torna sul set per la stagione 2, ecco il video con Camrus Johnson e Nicole ScreenWEEK - Cinema e Serie TV DC FanDome, nuovo appuntamento il 12 settembre: trailer e dettagli del programma

Dopo l'esplosiva presentazione dello scorso mese, culminata con l'arrivo del primo trailer ufficiale di The Batman, il DC FanDome torna il 12 settembre con nuovo evento di 24 ore intitolato "Explore T ...

Batwoman: Un video annuncia l'inizio dei lavori sulla seconda stagione

Come aveva già anticipato la showrunner di Batwoman, nella giornata di ieri 3 settembre sono iniziati i lavori sulle puntate inedite della serie di The CW, dopo che l'epidemia di Coronavirus aveva blo ...

Dopo l'esplosiva presentazione dello scorso mese, culminata con l'arrivo del primo trailer ufficiale di The Batman, il DC FanDome torna il 12 settembre con nuovo evento di 24 ore intitolato "Explore T ...Come aveva già anticipato la showrunner di Batwoman, nella giornata di ieri 3 settembre sono iniziati i lavori sulle puntate inedite della serie di The CW, dopo che l'epidemia di Coronavirus aveva blo ...