Bassetti: “Dal Canada parlano di sesso con la mascherina, serve buonsenso” (Di sabato 5 settembre 2020) Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana di terapia antinfettiva ha commentato le indicazioni delle autorità sanitarie canadesi che in documento ufficiale, consigliano l’uso della maschera durante i rapporti sessuali. “Io sono per il buonsenso, dai delle indicazioni se sei sicuro che tutti possano seguirle, non come questa. Se non avessi visto che lo mandava il dipartimento canadese mi sarei fatto una grassa risata”. Leggi su sportface

