Barcellona, Messi salta l’allenamento e non si presenta al centro sportivo (Di sabato 5 settembre 2020) Continua la guerra tra Barcellona e Lionel Messi: l’argentino non si è presentato al centro sportivo per l’allenamento Dopo la tregua firmata ieri con l’intervista di Lionel Messi a Goal si è chiusa la telenovela dell’estate. Ma sembra che non sia stata scritta ancora la parola fine alla faccenda. Come riporta “As” l’argentino non si è presentato alla Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, il centro di allenamento blaugrana, dove era atteso finalmente dopo l’ufficialità della sua permanenza. Nessun nuovo screzio ma solo un iter sanitario da rispettare. La Pulce non può ancora allenarsi con il resto dei compagni di squadra perché deve prima superare i ... Leggi su calcionews24

La Juventus ha ormai un accordo ben definito con Luis Suarez, che ad oggi ha tutte le carte in regola per vestire la maglia bianconera in vista della prossima stagione. Un contratto di 10 milioni di e ...

Il Barcellona è entrato di slancio nell’era post-Pistolero. Conserva Messi per una stagione ancora, ma ha già bloccato il centravanti che prenderebbe il posto di Luis Suarez, pronto già a sparare a ...

