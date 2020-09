Barcellona, Laporta ha firmato la mozione di sfiducia a Bartomeu – FOTO (Di sabato 5 settembre 2020) L’ex presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha firmato la mozione di sfiducia nei confronti di Josep Bartomeu e del CDA Joan Laporta, ex presidente del Barcellona, ha firmato la mozione di sfiducia verso l’attuale massimo dirigente blaugrana, Josep Bartomeu, e il CDA del club. Il documento è riportato dalla pagina Twitter di Més que una Mociò. Le elezioni del nuovo presidente blaugrana si svolgeranno a partire dal 15 marzo 2021 e proprio Joan Laporta si candiderà per tornare alla guida del Barcellona. Només el soci pot fer realitat la primera moció de censura transversal i unitària de la ... Leggi su calcionews24

