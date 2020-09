Barba uomo, come si porta questo autunno (Di sabato 5 settembre 2020) Ogni anno si celebra il World Beard Day, ovvero la giornata mondiale della Barba. La Barba è ormai considerata un ornamento imprescindibile del viso maschile: chi la ama cortissima, chi la tiene lunga ma morbida e curata. Un rituale antichissimo che risale ai tempi dei vichinghi i quali, fermamente convinti che la Barba fosse simbolo di virtù, annualmente, la glorificavano con un'intera giornata di festeggiamenti. come sarà la Barba d'autunno? In occasione del Word Beard Day, Andrea Discanni, founder di Oir Barber Shop Milano e Braun Grooming Ambassador di Braun, spiega come realizzare, anche a casa, i tre trend di stagione. Hipster «Pensate al classico motociclista tatuato e con la Barba folta, con volume variabile. ... Leggi su gqitalia

FerranteViola : RT @AntonioSocci1: Secondo il grafico di @repubblica il candidato del centrodestra in Toscana è un certo signor Ceccarelli, uomo di mezza e… - PaoloScorpio : RT @AntonioSocci1: Secondo il grafico di @repubblica il candidato del centrodestra in Toscana è un certo signor Ceccarelli, uomo di mezza e… - angelo_arcadu : RT @AntonioSocci1: Secondo il grafico di @repubblica il candidato del centrodestra in Toscana è un certo signor Ceccarelli, uomo di mezza e… - luigiscortecci : RT @AntonioSocci1: Secondo il grafico di @repubblica il candidato del centrodestra in Toscana è un certo signor Ceccarelli, uomo di mezza e… - gaiagioiared : RT @AntonioSocci1: Secondo il grafico di @repubblica il candidato del centrodestra in Toscana è un certo signor Ceccarelli, uomo di mezza e… -

Ultime Notizie dalla rete : Barba uomo Barba, Covid e 2020: gli stili che fanno tendenza DailyNews 24 I 10 migliori usi del lanciafiamme al cinema

È un’arma che nasce per usi militari, diventa famosa durante il Secondo conflitto mondiale e in questa maniera arriva sui set, quelli dei film di guerra più fedeli. Da lì quasi subito cambia: troppo p ...

Frans Timmermans: “Subito i piani del Recovery. L’Ue controllerà che l’Italia faccia le riforme adeguate”

DALL’INVIATO A CERNOBBIO. Si comincia dai fondi per la ricostruzione dopo il disastro della pandemia. Frans Timmermans, l’uomo con la folta barba bianca che appare sullo schermo del laptop, avverte ch ...

È un’arma che nasce per usi militari, diventa famosa durante il Secondo conflitto mondiale e in questa maniera arriva sui set, quelli dei film di guerra più fedeli. Da lì quasi subito cambia: troppo p ...DALL’INVIATO A CERNOBBIO. Si comincia dai fondi per la ricostruzione dopo il disastro della pandemia. Frans Timmermans, l’uomo con la folta barba bianca che appare sullo schermo del laptop, avverte ch ...