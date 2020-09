Bangladesh, esplosione in una moschea: almeno 12 morti (Di sabato 5 settembre 2020) . L’incidente si è verificato a Narayanganj a causa di una fuga di gas. Decine i feriti gravi Una sospetta fuga di gas ha portato ad una tremenda esplosione all’interno di una moschea in Bangladesh. Secondo quanto riferito dai media locali sarebbero morte almeno 12 persone, con decine … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Oltre 10 morti, decine di feriti anche gravi: è il bilancio dell'esplosione avvenuta in una moschea in Bangladesh e che, secondo i primi rilievi, sarebbe stata provocata da una fuga di gas. È successo ...È avvenuta pochissime ore fa la terribile esplosione, in Bangladesh. Il disastro ha causato la morte di 10 persone. La vicenda è accaduta soltanto poche ore fa. Una violenta esplosione ha colpito la m ...