Balzo dei morti, impennata dei ricoveri: coronavirus, ombre nere dall'ultimo bollettino (Di sabato 5 settembre 2020) Oggi - sabato 5 settembre - il numero di nuovi casi positivi di coronavirus è 1.695 contro i 1733 di ieri, in lieve calo (-38). Il totale di casi è ora di 276.338. Queste le prime cifre del bollettino diffuso dalla protezione civile sulla pandemia in Italia. Sale però in modo sensibile il numero di decessi: sono 16 rispetto ai cinque di ieri, per un totale a 35.534. I tamponi sono stati oltre 107 mila (ieri erano stati 113.085). Le vittime salgono a 35.534. I guariti sono 583: il numero delle persone che dall'inizio dell'emergenza ha superato il virus sale a 209.610. Rimangono stabili nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva: 121, ma sono in crescita i ricoverati con sintomi (1.620, +102) e le persone in isolamento domiciliare (29.453, +1.181). Incremento ... Leggi su liberoquotidiano

Covid, un altro balzo dei ricoveri Ora 35 pazienti, primato in Liguria LA NAZIONE Coronavirus Venezia, 22 le persone ricoverate. E' balzo in Veneto e in Italia

Coronavirus a Venezia che oggi apre con un bollettino di 29 contagi nelle ultime 24 ore. Tra in nuovi casi un giovanissimo calciatore del Venezia, un lavoratore della Fincantieri, Anche un decesso nel ...

