Bake Off Italia, infortunio per Peperita: la drug queen si ritira dal programma (Di sabato 5 settembre 2020) Mario Luizzi, in arte Peperita, è stata la prima drug queen ad entrare a far parte del cast dei concorrenti di Bake Off Italia. L’esperienza però è già terminata dopo la prima puntata a causa di un infortunio. infortunio per Peperita È già terminata dopo la prima puntata, andata in onda venerdì 4 settembre, l’avventura … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

federicomyangel : RT @bluerovses: Anche quest'anno la nuova edizione di Bake Off Italia la si guarda per la trama #BakeOffItalia La trama: - maayorfran : RT @FelipeMaryFanti: Comunque Csaba sta a Bake Off come io sto alla laurea Due rette parallele #BakeOffItalia - Marco_Pastorino : Per facore mandate via quel freddo robot di Csaba con la sua ossessione dei cucchiaini da Bake Off. #bakeoff #BakeOffItalia #csaba - lastoray9 : RT @scivolidinuovo_: boni proprio questi dolci che preparano a Bake Off Italia #BakeOffItalia - lualwt28 : RT @urgeunagioia: La torta che cucinerei per Damiano se partecipassi a Bake off #bakeoffitalia -