Azzolina: "Se qualcuno vuole posticipare l'apertura delle scuole lo dica subito" (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - "Se qualcuno vuole posticipare l'apertura delle scuole lo dica subito, le famiglie hanno tutto il diritto di organizzarsi". Lo ha affermato alla Festa del Fatto Quotidiano la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Le Linee guida del Cts potevano essere pronte agli inizi di giugno anziché a fine giugno", ha aggiunto la ministra. "Abbiamo voluto ascoltare tutti i soggetti, il ministero non poteva imporre dall'alto linee guida per 40 mila plessi scolastici differenti. Abbiamo voluto ascoltato le raccomandazioni del Cts e abbiamo fatto una corsa a ostacoli". "Già da aprile - ha sottolineato la ministra Azzolina ... Leggi su agi

