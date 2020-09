Away: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di sabato 5 settembre 2020) Ieri, 4 settembre 2020, il catalogo di Netflix si è arricchito di un nuovo titolo appartenente al genere fantascientifico: stiamo parlando di Away. La prima stagione dello show conta un totale di 10 episodi, ognuno dei quali dalla durata variabile tra i 50 e i 60 minuti. A occuparsi della serie tv è Matt Reeves (noto al pubblico per il suo lavoro in The Batman) e lo show si basa sull’omonimo articolo scritto da Chris Jones per Esquire.Segui Termometro Politico su Google News Il titolo è attualmente disponibile su Netflix e chiunque sia interessato potrà visionarlo comodamente collegandosi alla piattaforma. Ricordiamo, inoltre, che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito mediante il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti ... Leggi su termometropolitico

Hilary Swank ("Boys Don't Cry", "Million Dollar Baby") veste i panni dell'astronauta Emma Green in "Away", la serie creata da Andrew Hinderaker e prodotta da Jason Katims, in streaming dal 4 settembre ...

La trama di Away (2020). Mentre si prepara a guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte, l'astronauta statunitense Emma Green dovrà elabaorare il fatto di dover lasciare sulla ...

Hilary Swank (“Boys Don’t Cry”, “Million Dollar Baby”) veste i panni dell’astronauta Emma Green in “Away”, la serie creata da Andrew Hinderaker e prodotta da Jason Katims, in streaming dal 4 settembre ...La trama di Away (2020). Mentre si prepara a guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte, l'astronauta statunitense Emma Green dovrà elabaorare il fatto di dover lasciare sulla ...