Aurora Ramazzotti offesa pesantemente ma lei risponde e zittisce (Di sabato 5 settembre 2020) Aurora Ramazzotti, purtroppo, è abituata agli attacchi sui social da parte degli haters. Se fino a qualche tempo fa ci rimaneva malissimo oggi, che è una 23enne sicura di sé, probabilmente continua a rimanerci male ma sa come reagire. Aurora Ramazzotti offesa sui social Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti finisce sotto attacco hater e sa, a questo punto, come controbattere alle offese gratuite che le vengono mosse. Un hater le ha scritto così: « Tua mamma così bella tuo padre bello i tuoi fratelli bellissimi tu così brutta”. Aurora Ramazzotti che, probabilmente soffre ancora per tanta cattiveria che le viene riservata, ha fatto buon viso a cattivo gioco e ha ... Leggi su baritalianews

Brufoli, non vi temo! Arriva la skin positivity

Se siete state adolescenti in lotta con l'acne, ricorderete le battaglie, a suon di detergenti specifici e fondotinta coprenti, fatte contro i brufoli. Caso contrario non capirete l'assillo di molti g ...

