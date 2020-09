Atalanta, Romero si presenta: «Sogno la Champions e l’Argentina» (Di sabato 5 settembre 2020) Cristian Romero ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore dell’Atalanta L’ufficialità è arrivata e ora Cristian Romero può dirsi a tutti gli effetti un calciatore dell’Atalanta. Il difensore argentino, ai canali ufficiali del club nerazzurro, ha rilasciato la sua prima intervista. GASPERINI – «Gasperini è come Juric, mi dicono. Ho conosciuto Gasperini solo venerdì, non conoscevo nemmeno il centro sportivo di Zingonia. Juric era il suo secondo nel Genoa e mi ha dato la sua fiducia, mi han detto che il Gasp è simile». SOGNI E OBIETTIVI – «Sono contento di essere arrivato in un grande club che ha fatto sapere a tutta Italia di essere calcisticamente tra i più forti. La ... Leggi su calcionews24

