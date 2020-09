Atalanta, infortunio per Miranchuk: starà fuori per 40 giorni (Di sabato 5 settembre 2020) Non comincia nel migliore dei modi l’avventura di Aleksey Miranchuk con la maglia dell’Atalanta. Il trequartista ucraino starà fuori per almeno 40 giorni a causa di un infortunio muscolare che dunque terrà lontano dal campo di gioco il nuovo acquisto degli orobici chiamato a rimpiazzare Ilicic. Buone notizie, invece, per quanto riguarda Remo Freuler, che torna invece a disposizione di Gasperini. Leggi su sportface

