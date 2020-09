Astronomia: 2 nuovi potenti telescopi all’osservatorio Gal Hassin di Isnello, “c’è ancora moltissimo da fare” per scoprire i segreti di stelle e pianeti (Di sabato 5 settembre 2020) L’osservatorio Gal Hassin di Isnello presto sarà dotato di 2 nuovi potenti telescopi per la ricerca di nuovi corpi celesti e di asteroidi: è quanto è stato annunciato nel corso dell’incontro con lo scienziato svizzero Michel Mayor, premio Nobel per la fisica. I due telescopi saranno collocati in cima a monte Mufara a quota 1865 metri. Il primo, il Wmt (“Wide-field Mufara Telescope”), sarà collocato entro la fine del 2021, ha un diametro di un metro e sarà in grado di scandagliare il cielo alla ricerca di supernove e asteroidi. L’impianto sarà usato in sinergia con il supertelescopio “Fly Eye”, in grado di individuare ogni forma luminosa. Michel Mayor, che nel 1995 ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Astronomia nuovi Il primo sistema planetario 'multipiano' - Spazio & Astronomia Agenzia ANSA Branchesi, onde gravitazionali nuova finestra universo

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - Siamo entrati nella nuova era dell'astronomia, in cui le onde gravitazionali possono sondare l'universo in un modo nuovo e complementare ai telescopi tradizionali. Le scoper ...

Esof: Branchesi, onde gravitazionali nuova finestra universo

