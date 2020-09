Ascolti Tv venerdì 4 settembre 2020: Uefa Nations League, Stai lontana da me, Eternal Love, tutti i dati Auditel e lo share (Di sabato 5 settembre 2020) Ascolti Tv venerdì 4 settembre 2020, vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Ricca come sempre è stata l’offerta dei principali network generalisti. Alle ore 10 circa di oggi allora, sabato 5 settembre 2020, i dati di ascolto e share di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto Tv ti invitiamo a ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv venerdì 4 settembre 2020: i canali Mediaset in prima serata “Paperissima sprint” (.000 spettatori, share del %) anticipa il film ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 4 settembre 2020: Uefa Nations League, Stai lontana da me, Eternal Love, tutti i dati Auditel e… - AngelaRiga : Comunque posso dire una cosa?? E poi taccio.... Ogni venerdì sera e sabato ci sono sempre diatribe x quanto riguard… - APAudiovisivi : Torna su @RaiUno dal 7 settembre dal lunedì al venerdì alle 15.40 'Il Paradiso delle Signore Daily'??????????? La… - katmanduk2000 : RT @baccoperbaccoit: ?? ???? @collisioni • • • • • • SE AVANZO SURGELATEMI Un ultimo grande appuntamento con @avanzidibalera dj set a Barolo… - baccoperbaccoit : ?? ???? @collisioni • • • • • • SE AVANZO SURGELATEMI Un ultimo grande appuntamento con @avanzidibalera dj set a Bar… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì DAB in Europa, panoramica ad oggi della radio digitale - Ricerca Confindustria Radio Tv Digital-News.it