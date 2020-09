Ascolti TV | Venerdì 4 settembre 2020. La Nazionale domina con il 24.21%, Eternal Love 12.84% (Di sabato 5 settembre 2020) Lorenzo Insigne e Stefano Sensi (da Facebook) Nella serata di ieri, venerdì 4 settembre 2020, su Rai1 l’incontro di Uefa Nations League Italia-Bosnia Erzegovina ha conquistato 4.936.000 spettatori pari al 24.21% di share. Su Canale 5 Eternal Love ha raccolto davanti al video 2.195.000 spettatori pari al 12.84% di share. Su Rai2 Mai Fidarsi di mia Madre ha interessato 962.000 spettatori pari al 4.92% di share. Su Italia 1 Richie Rich – Il più Ricco del Mondo ha catturato l’attenzione di 873.000 spettatori (4.76%). Su Rai3 Stai Lontana da Me ha raccolto davanti al video 1.240.000 spettatori pari ad uno share del 6.22%. Su Rete4 Grand Hotel Excelsior totalizza un a.m. di 679.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Quel che Resta del Giorno ha registrato 357.000 spettatori con uno ... Leggi su davidemaggio

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 05/09/2020 — Ascolti italiani di venerdì 4 settembre 2020: 4,9 milioni (24,2%) per l’incontro di… - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 4 settembre 2020. La Nazionale domina con il 24.22%, Eternal Love 12.85% |… - ailec_berries : @irEm_9019 Oh! Ma tanto anche venerdì prossimo troveranno il pelo nell'uovo ?? così nel caso in cui gli ascolti scen… - zazoomblog : Ascolti Tv venerdì 4 settembre 2020 - #Ascolti #venerdì #settembre - raspa90 : RT @tvblogit: Ascolti tv venerdì 4 settembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì DAB in Europa, panoramica ad oggi della radio digitale - Ricerca Confindustria Radio Tv Digital-News.it