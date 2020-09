Appello di Palenzona (Assaeroporti) per salvare gli scali nazionali (Di sabato 5 settembre 2020) (Teleborsa) – Salvate gli aeroporti italiani. L’Appello lanciato da Fabrizio Palenzona, presidente di Assaeroporti, sulle pagine del Sole 24 Ore, ha fatto reindirizzare l’attenzione sul sistema degli scali nazionali che, a fronte di grossi oneri sostenuti dai rispettivi gestori per garantirne la funzione pubblica nei mesi di lockdown, si ritrova a gestire la pesante crisi del trasporto aereo. Servono almeno 800 milioni di euro per compensare i danni subìti e consentire all’intera filiera, che conta 10mila dipendenti in cassa integrazione, di ripartire. Palenzona sottolinea che occorre tornare a garantire la possibilità di raggiungere in meno di quattro anni la quasi totalità del PIL europeo. Il presidente di Assaeroporti ... Leggi su quifinanza

