Aorus 15P, il portatile da gaming pensato per l’e-Sport (Di sabato 5 settembre 2020) Gigabyte ha annunciato l’Aorus 15P, un portatile su misura per il gioco professionale. È disponibile ora sul negozio online di Gigabyte, a partire da 1.599,99 dollari (1.350 euro circa). L’azienda dice di aver lavorato con i team di eSport, tra cui G2 ESports, per progettare il nuovo portatile. Pesa 2 kg – che è portatile per quanto riguarda i laptop da gioco – ed è spesso poco più di 2 cm. Gigabyte dice che il telaio ha superato “una serie di test di pressione” per la durata. Gigabyte promette fino a otto ore di durata della batteria, che è certamente una previsione ottimistica per un impianto da gioco (e questo ha una tastiera RGB, la quale potrebbe assorbire un po’ di energia extra). Per quanto ... Leggi su nonsolo.tv

Ultime Notizie dalla rete : Aorus 15P Gigabyte Aorus 15P, il nuovo laptop sottile per i Pro Gamer Tom's Hardware Italia Gigabyte Aorus 15P, il nuovo laptop sottile per i Pro Gamer

Gigabyte Aorus ha presentato un nuovo notebook da gaming che, stando alla compagnia, è stato realizzato appositamente per i giocatori professionisti. L’Aorus 15P verrà commercializzato a prezzi a part ...

Gigabyte Aorus ha presentato un nuovo notebook da gaming che, stando alla compagnia, è stato realizzato appositamente per i giocatori professionisti. L’Aorus 15P verrà commercializzato a prezzi a part ...