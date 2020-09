Anzio, 9.760 euro a un organo di stampa per pubblicizzare per 4 mesi le attività del Comune. La Giannino: ‘Soldi spesi per pagare la campagna elettorale perenne del sindaco’ (Di sabato 5 settembre 2020) “8.000 euro (+ iva, per un totale di quasi 10 mila euro) per 4 mesi. Questa è la spesa che i cittadini di Anzio pagheranno per far rimanere il Sindaco di Anzio in campagna elettorale perenne. Con delibera di giunta si decide di “pagare” una emittente locale per dare modo al sindaco di Anzio di poter rispondere alle domande dei cittadini”. inizia così il comunicato della consigliera PD di Anzio Lina Giannino PD, che prosegue: “Quali domande? Domande studiate? Domande veicolate? Domande della serie: “Oste com’e il vino? Buono”. La stampa dovrebbe essere libera. Il giornalista dovrebbe essere libero di chiedere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anzio, 9.760 euro a un organo di stampa per pubblicizzare per 4 mesi le attività del Comune. La Giannino: ‘Soldi sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio 760 Bombaroli in trasferta ad Anzio (da Tor Bella Monaca). Uno sconcertante episodio ieri pomeriggio Farodiroma