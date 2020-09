Antonella Mosetti Instagram stupenda, scollatura ipnotica: «Sempre la nostra regina» (Di sabato 5 settembre 2020) Su Instagram, dove è diventata particolarmente attiva soprattutto dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti ha pubblicato un nuovo scatto, che la mostra in un locale con addosso un vestito assai attillato. Ad attirare l’attenzione dei followers la scollatura ipnotica, come pure l’abbronzatura perfetta. Occhi da cerbiatta, make up marcato. La conduttrice romana, che dopo un’esperienza da modella e due ruoli minori nei film Un vampiro a Miami e Le donne non vogliono più, è stata scelta da Gianni Boncompagni per il programma arcinoto Non è la Rai, di cui ha fatto parte per due stagioni, fra il 1993 e il 1995, facendo coppia fissa con Ilaria Galassi, è in forma strepitosa. Ha 45 anni, ma non li dimostra ... Leggi su urbanpost

matteograndi : La vita è fatta di scelte. Sulla Costituzione puoi scegliere di stare dalla parte di Cassese o da quella di Di Mai… - antonellazacca4 : RT @matteograndi: La vita è fatta di scelte. Sulla Costituzione puoi scegliere di stare dalla parte di Cassese o da quella di Di Maio. An… - AFabbri80 : RT @matteograndi: La vita è fatta di scelte. Sulla Costituzione puoi scegliere di stare dalla parte di Cassese o da quella di Di Maio. An… - Sbonini51 : RT @matteograndi: La vita è fatta di scelte. Sulla Costituzione puoi scegliere di stare dalla parte di Cassese o da quella di Di Maio. An… - mandarallo : RT @matteograndi: La vita è fatta di scelte. Sulla Costituzione puoi scegliere di stare dalla parte di Cassese o da quella di Di Maio. An… -