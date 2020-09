Anche la chiesa forlivese aderisce alla 15esima Giornata mondiale per la cura del Creato (Di sabato 5 settembre 2020) Anche la chiesa forlivese aderisce alla 15° Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, voluta da papa Francesco sul tema: 'Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, ... Leggi su forlitoday

virginiaraggi : Oggi ricordiamo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato 38 anni fa in un attentato mafioso in cui perse… - gennaromigliore : Preoccupante il divieto imposto al monsignor Kondrusiewicz, leader della Chiesa Cattolica locale, di tornare in… - Many_Many_Books : @_geniodelmale @terminologia ...ma io ieri sera ho visto la televendita di un cuscino, per stare seduti comodi “anc… - Robgui6 : @AURORASENEFREGA I cori della chiesa sono anche abbastanza movimenti ahahaha - losgherrotwt : 3) Spesso più che ‘CHIESA’ facciamo ‘MUCCHIO’ e ci sfugge ancora cosa significhi “essere riuniti nel nome di Gesù”,… -