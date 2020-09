Amichevole, Milan - Monza a San Siro e in diretta tv su Italia Uno (Di sabato 5 settembre 2020) Sabato 5 settembre 2020, Italia 1, alle ore 20.45, trasmetterà in esclusiva in chiaro l’Amichevole “Milan-Monza”. In attesa della nuova stagione una sfida amarcord che mette di fronte i due grandi amori sportivi di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Per 31 anni, dal 1986 al 2017, alla guida dei rossoneri, hanno vinto tutto quello che c’era da vincere: 29 trofei nazionali e internazionali.Poi nel settembre 2018 l’acquisizione del Monza con la storica promozione in Serie B arrivata quest’estate. Sulla panchina dei biancorossi un altro ex Milanista: Christian Brocchi. Dallo... Leggi su digital-news

