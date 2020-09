AMD sfrutta Fortnite per anticipare il reveal delle tanto attese RX 6000 "Big Navi" (Di sabato 5 settembre 2020) Le nuove GPU di Nvidia della serie RTX 3000 hanno lasciato i fan PC a bocca aperta, grazie alle loro potenzialità e alla netta differenza di prestazioni rispetto alla generazione precedente. Sebbene tutti siano già in trepidante attesa di queste nuove schede grafiche, non dobbiamo scordarci che, esattamente come il mondo console sia diviso fra Xbox e PlayStation, anche nel panorama PC c'è un altro contendente: AMD.La compagnia deve ancora presentare la sua risposta ufficiale alla serie RTX 3000, ma questo reveal potrebbe arrivare a breve. A tal proposito, AMD avrebbe nascosto un piccolo easter egg all'interno di Fortnite, nella precisione, dentro la AMD Battle Arena.Dove si trova questo messaggio? La giocatrice Gina Darling ha scoperto l'easter egg dopo esser entrata in una cabina del telefono in-game. Il personaggio è stato ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #AMD sfrutta #Fortnite per anticipare il reveal delle tanto attese RX 6000 'Big Navi'. -

Ultime Notizie dalla rete : AMD sfrutta AMD sfrutta Fortnite per anticipare il reveal delle tanto attese RX 6000 "Big Navi" Eurogamer.it A IFA 2020 arrivano due tablet e tre nuovi portatili targati Honor

Nel corso dell’evento Honor tenutosi a Berlino, gli addetti ai lavori hanno potuto apprezzare, oltre a due nuovi smartwatch, anche una tripletta di portatili MagicBook migliorati, rispetto alla genera ...

Più iperconvergenza per Lenovo

Lenovo punta sull'iperconvergenza come base per supportare nuovi ambienti di remote working. Grazie anche alle partnership con AMD, Nutanix, Microsoft e VMware. Il remote working resta con tutta proba ...

Nel corso dell’evento Honor tenutosi a Berlino, gli addetti ai lavori hanno potuto apprezzare, oltre a due nuovi smartwatch, anche una tripletta di portatili MagicBook migliorati, rispetto alla genera ...Lenovo punta sull'iperconvergenza come base per supportare nuovi ambienti di remote working. Grazie anche alle partnership con AMD, Nutanix, Microsoft e VMware. Il remote working resta con tutta proba ...