Altro che no mask. Era un comizio di esaltati. Negazionisti, complottisti ed estrema destra tutti insieme appassionatamente contro Istituzioni, stampa e partiti (Di domenica 6 settembre 2020) Pochissime mascherine, tante bandiere tricolori, molti striscioni contro il governo e nei confronti del mondo medico ed accademico. E soprattutto cartelli a difesa della libertà. Il popolo dei Negazionisti del Covid si è ritrovato ieri a Roma, in piazza della Bocca della verità, a Roma, per contestare le scelte assunte per arginare la pandemia. Su un palco allestito ai bordi della piazza sono stati più volte scanditi slogan come “libertà, libertà” o “verità, verità” o ancora “i bambini non si toccano”. E poi una lunga serie di attacchi verso il governo con accuse ai suoi componenti definiti “assassini”. Ad organizzare il raduno il popolo delle mamme e i no mask (che si battono contro l’uso della mascherina). ... Leggi su lanotiziagiornale

Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - AnnalisaChirico : Serbia e Kosovo apriranno ambasciata a Gerusalemme normalizzando i rapporti con Israele. È un risultato importante… - LegaSalvini : Elena Lizzi: altro che aiuti dall’Europa, l'Ue toglie 465 milioni di euro all'agricoltura per sostenere i profughi! - CarboniStelvio : RT @livornosilega: @pdnetwork Banda di mentecatti che non siete altro... Eravate voi o sbaglio a farvi aperitivi a Milano e mangiare involt… - _DesperateGirl_ : @siiAquario Quando penso che ormai non possono fare o dire altro per farmi emozionare, ecco che esce un'intervista… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che M5S: "Altro che pioggia, il divieto di balneazione è il risultato di lavori sbagliati" Zonalocale Giraffe and Annika: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Quando si vuole conquistare gli amanti di Manga e Anime con un videogioco, lo si fa optando per uno stile grafico ispirato proprio all’animazione, e se si prende come punto di riferimento lo Studio Gh ...

Riduzione parlamentari. Conte interviene sul referendum annullando ogni corretta neutralità del Governo

Un atto che va oltre i confini del ruolo istituzionale ricoperto e che, fra l’altro, interviene nel pieno di una campagna che è stata contraddistinta da un quanto mai esasperato sbilanciamento ...

Quando si vuole conquistare gli amanti di Manga e Anime con un videogioco, lo si fa optando per uno stile grafico ispirato proprio all’animazione, e se si prende come punto di riferimento lo Studio Gh ...Un atto che va oltre i confini del ruolo istituzionale ricoperto e che, fra l’altro, interviene nel pieno di una campagna che è stata contraddistinta da un quanto mai esasperato sbilanciamento ...