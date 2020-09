Allarme legionella a Busto Arsizio e Varese, dove si trova e sintomi (Di sabato 5 settembre 2020) Non bastava il timore per i contagi di Covid in netta crescita. In questi giorni a Busto Arsizio, in provincia di Varese, c’è un bacillo che fa ancora più paura del SARS-CoV-19. Si tratta della legionella, che in questi ultimi giorni sembra diffondersi piuttosto velocemente nella cittadina a confine tra Lombardia e Piemonte. Stando agli ultimi dati diffusi dalle autorità sanitarie si contano 16 contagiati e un morto. L’Assessore Gallera parla comunque di situazione sotto controllo. Allarme legionella a Busto Arsizio: cosa sappiamo A dare notizia della diffusione del bacillo in alcune aree del comune del varesotto è lo stesso Assessore al Welfare della Regione Lombardia. Come detto, Gallera ha affermato che la ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Italia : Allarme legionella a Busto Arsizio: un morto e 16 casi - RaiNews : In corso verifiche ed esami #Legionella #BustoArsizio - fanpage : Nuovo allarme legionella - Notiziedi_it : Allarme legionella, 16 persone infettate e un morto - infoitinterno : Legionella, un morto e 16 infezioni: l'allarme in Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme legionella Allarme legionella in provincia di Varese: 16 casi e una vittima L'Unione Sarda.it I casi di legionella a Busto Arsizio, trovato il quartiere del focolaio

I casi di legionella «dovrebbero essere 15, e nessuno è in pericolo di vita. E l’unico «decesso registrato non è attribuibile con certezza alla legionella trattandosi di un paziente pluripatologico e ...

Busto Arsizio (Varese) – Accertati 16 casi di Legionella è un morto: analisi sull’acqua dell’abitazioni

Allarme legionella a Busto Arsizio. Secondo quanto dichiarato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, sono sedici i casi accertati a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Un ...

I casi di legionella «dovrebbero essere 15, e nessuno è in pericolo di vita. E l’unico «decesso registrato non è attribuibile con certezza alla legionella trattandosi di un paziente pluripatologico e ...Allarme legionella a Busto Arsizio. Secondo quanto dichiarato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, sono sedici i casi accertati a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Un ...