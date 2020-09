Allarme legionella, 16 casi e un morto nella cittadina italiana: quali sono i sintomi (Di sabato 5 settembre 2020) “sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una delle persone coinvolte è deceduta”. Ne ha dato notizia nella serata di ieri l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. “Le autorità sanitarie territoriali si sono attivate immediatamente e hanno realizzato i prelievi e la campionatura delle acque nelle abitazioni di residenza il controllo degli impianti idrici (acquedotto) e delle torri di raffreddamento. Le analisi di laboratorio sono in corso. In via precauzionale è stata altresì eseguita una iperclorazione dell’acqua. sono in corso ulteriori accertamenti igienici e sanitari previsti dai protocolli di sicurezza”, ... Leggi su caffeinamagazine

Agenzia_Italia : Allarme legionella a Busto Arsizio: un morto e 16 casi - RaiNews : In corso verifiche ed esami #Legionella #BustoArsizio - sapienza1211 : .... WOW! Siccome della menzogna del Covid abbiamo capito tutto ormai,allora il Governo criminale cosa fa? 'ALLARME… - Stefania_1972 : RT @ilgiornale: L'assessore al Welfare della Regione Lombardia ha comunicato il rischio legionella a Busto Arsizio: 'C'è stato un decesso''… - sergimagugliani : Allarme legionella a Busto Arsizio: un morto e 16 casi -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme legionella Allarme legionella in provincia di Varese: 16 casi e una vittima L'Unione Sarda.it Legionella a Busto Arsizio, focolaio localizzato in un quartiere: due anni fa i casi a Bresso e nel Mantovano

Un focolaio di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese, concentrato nella zona della Madonna Regina. "Dovrebbero esserci 15 casi di legionella tutti sotto osservazione e non dovrebbero esse ...

Legionella a Busto Arsizio, c’è attesa per gli esiti degli esami negli impianti idrici della zona

Dopo l’annuncio dell’assessore al Welfare Giulio Gallera, nella zona di Busto Arsizio, cittadina in provincia di Varese, è difficile mantenere la calma. Una diffusione del contagio da legionella, per ...

Un focolaio di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese, concentrato nella zona della Madonna Regina. "Dovrebbero esserci 15 casi di legionella tutti sotto osservazione e non dovrebbero esse ...Dopo l’annuncio dell’assessore al Welfare Giulio Gallera, nella zona di Busto Arsizio, cittadina in provincia di Varese, è difficile mantenere la calma. Una diffusione del contagio da legionella, per ...