Allarme coronavirus alla Spezia: 41 ricoverati. Obbligo di mascherina 24 ore su 24

Dopo le parole tranquilizzanti di ieri, il governatore Toti ha ribadito anche oggi che «la pressione sugli altri ospedali (liguri, ndr) è minima»

Silvio Berlusconi è passato in meno di 48 ore da soggetto asintomatico a paziente a rischio per età e patologie pregresse. Ieri a metà pomeriggio, dopo che di prima mattina era stato lo staff dell’ex ...

Coronavirus Italia, le news: 1.695 casi per 107.658 test. Terapie intensive stabili. LIVE

Lieve diminuzione dei casi (1.695, contro i 1.733 di ieri) registrata dall'ultimo bollettino diffuso sabato 5 settembre dal ministero della Salute, al netto di un numero minore di tamponi effettuati, ...

