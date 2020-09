Allan saluta Napoli: «I miei figli parlano, pensano e sognano in napoletano» (Di sabato 5 settembre 2020) Allan, trasferitosi all’Everton, saluta Napoli tramite un post su Instagram Dopo 5 anni in maglia azzurra, Allan lascia il Napoli e si trasferisce all’Everton. Attraverso un post su Instagram, il centrocampista ha voluto salutare la città e il popolo partenopeo. «Napoli è una città speciale. Per me e per la mia famiglia sono stati 5 anni fantastici: i miei figli parlano, pensano e sognano in napoletano. Sono grato, perciò, al presidente De Laurentiis che mi ha dato la possibilità di indossare una maglia gloriosa. In questo club sono cresciuto come professionista e uomo e ho potuto lavorare con ... Leggi su calcionews24

NapoliCalcioNET : #Allan saluta #Napoli: “Vittoria #CoppaItalia modo migliore per dirsi addio! Ai tifosi il mio abbraccio più grande”… - maryland_____ : RT @coldblackarrow: Allan saluta Napoli ed i napoletani via instagram: - f_stelo : RT @coldblackarrow: Allan saluta Napoli ed i napoletani via instagram: - ilnapolionline : Allan 'saluta' il Napoli: 'Non dimenticherò questi meravigliosi cinque anni' - - Salvato95551627 : RT @coldblackarrow: Allan saluta Napoli ed i napoletani via instagram: -