Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della lotta al Covid-19 premiata a Venezia: “Grazie per l’affetto ricevuto” (Di sabato 5 settembre 2020) È il 9 marzo 2020 quando Alessia Bonari, 23 anni, infermiera in un ospedale a Milano, posta un selfie del suo viso segnato da ore con la mascherina. Il lockdown è appena iniziato, ma la pandemia da coronavirus sta mettendo a dura prova le terapie intensive. “Ho paura perché la mascherina potrebbe non aderire bene al viso, o potrei essermi toccata accidentalmente i guanti sporchi, o magari le lenti non mi coprono nel tutto gli occhi e qualcosa potrebbe essere passato”, scrive l’infermiera nel post, raccontando la stanchezza alla fine dei turni massacranti e mostrando i segni lasciati dai dispositivi di protezione dopo tante ore. Ma la paura non le ha impedito di continuare a prendersi cura dei pazienti insieme ai suoi colleghi e per questo è diventata il simbolo della ... Leggi su ilfattoquotidiano

