Al controllo parla con la Polizia e gli cade la droga dalla bocca: arrestato 25enne (Di sabato 5 settembre 2020) Alla vista degli agenti tenta di fuggire calandosi dalla finestra di casa 25 agosto 2020 Spaccia cocaina: arrestato 53enne 1 settembre 2020 Ha provato a tenere nascosta la droga in bocca, ma alla fine ... Leggi su pisatoday

pborghilivorno : RT @pborghilivorno: #controcorrente #referendum il numero dei parlamentari da rappresentatività (legge elettorale scelta candidature permet… - mosllerdd : RT @mosllerdd: @Cartabellotta @fattoquotidiano DOPO che gli eventi si sono GIA VERIFICATI la dr Gismondi dice 'era tutto atteso, ce lo aspe… - mosllerdd : @Cartabellotta @fattoquotidiano DOPO che gli eventi si sono GIA VERIFICATI la dr Gismondi dice 'era tutto atteso, c… - venariap : RT @LorellaPresotto: Uno che è stato avvelenato, prende un aereo, scende , parla coi giornalisti, poi va a farsi fare un controllo? Forse m… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: anche in #ITALIA #RISCHIO #CONTAGI #FUORI #CONTROLLO come in #Spagna, #Germania, #Francia. #Parla il… -

Ultime Notizie dalla rete : controllo parla Al controllo parla con la Polizia e gli cade la droga dalla bocca: arrestato 25enne PisaToday