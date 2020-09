Agguato a Pozzuoli, 35enne freddato con diversi colpi di pistola (Di sabato 5 settembre 2020) Agguato a Pozzuoli nella serata del 5 settembre 2020. Un uomo di 35 anni è stato freddato con diversi colpi di pistola. Pozzuoli (NAPOLI) – Agguato a Pozzuoli nella serata di sabato 5 settembre 2020. Secondo quanto riportato da cronacafelgrea.it, un uomo di 35 anni è stato freddato con diversi colpi di pistola quando era in sella alla propria moto. Immediata la chiamata ai soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. La Procura ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questo omicidio. I killer hanno fatto perdere le tracce subito dopo con la sparatoria con i ... Leggi su newsmondo

