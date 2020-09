Affari Italiani Lancia un Sondaggio Sulla Ministra Azzolina: Ecco i Risultati (Di sabato 5 settembre 2020) A fine agosto Affari Italiani ha Lanciato un Sondaggio, realizzato da Lab2101, che chiede l’opinione dei cittadini riguardo il lavoro svolto sino ad ora dalla Ministra Azzolina. Il risultato è che il 55,2% degli Italiani vuole che la Ministra dei 5 Stelle lasci subito l’incarico. Su un campione di 1000 intervistati, il 59% delle donne chiede le dimissioni di Azzolina e, nel quadro nazionale, sembra il Nord ad essere insoddisfatto del lavoro svolto dalla Ministra. Leggi su youreduaction

livornosilega : RT @LegaSalvini: SONDAGGI AFFARI ITALIANI: CLAMOROSO SORPASSO DI CECCARDI SU GIANI - frasigno66 : RT @LegaSalvini: SONDAGGI AFFARI ITALIANI: CLAMOROSO SORPASSO DI CECCARDI SU GIANI - Noiconsalvini : SONDAGGI AFFARI ITALIANI: CLAMOROSO SORPASSO DI CECCARDI SU GIANI - LegaSalvini : SONDAGGI AFFARI ITALIANI: CLAMOROSO SORPASSO DI CECCARDI SU GIANI - MatteoMussi3006 : @owenbuzzo @whitemonkey_06 @Vatenerazzurro1 Non ha detto nessuno depay non lo sia. Ma come vedi nel mercato italian… -

Ultime Notizie dalla rete : Affari Italiani Sondaggi Puglia, Fitto avanti di poco. Laricchia batte Emiliano. I dati choc Affaritaliani.it Ritorno in classe, sondaggio Affari Italiani: Azzolina bocciata, si deve dimettere

Secondo un sondaggio lanciato da Affari Italiani a fine agosto realizzato da Lab2101, il 55,2% degli italiani vuole che la ministra dei 5 Stelle lasci subito l’incarico. A difendere la Azzolina il 44, ...

Berlusconi, lo sfogo di Marina: «Con me stava bene, avrei dovuto trattenerlo in Provenza»

«Finché è stato con me è stato al riparo da tutto e da tutti, stava bene, avrei dovuto impormi per farlo restare in Provenza con me». Marina Berlusconi primogenita del Cavaliere ha affidato il suo sfo ...

Secondo un sondaggio lanciato da Affari Italiani a fine agosto realizzato da Lab2101, il 55,2% degli italiani vuole che la ministra dei 5 Stelle lasci subito l’incarico. A difendere la Azzolina il 44, ...«Finché è stato con me è stato al riparo da tutto e da tutti, stava bene, avrei dovuto impormi per farlo restare in Provenza con me». Marina Berlusconi primogenita del Cavaliere ha affidato il suo sfo ...