"Addolorata e preoccupata". Veronica Lario rompe il silenzio sull'ex marito Berlusconi: la precisazione sullo scenario clinico (Di sabato 5 settembre 2020) Veronica Lario rompe il silenzio sull'ex marito Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano a causa del coronavirus. "Sono Addolorata e anche un pò preoccupata, ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla - ha ammesso in un colloquio con Repubblica per poi precisare: "Non mi piace la caccia al colpevole, rischia di mettere in secondo piano quanto di buono abbiamo fatto, lo straordinario impegno dei medici e degli infermieri, le terapie che si stanno sperimentando e i problemi di questi giorni: la ripresa della scuola in sicurezza, il ritorno alla vita normale dei nostri ragazzi che non possono ... Leggi su liberoquotidiano

