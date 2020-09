Abel Ferrara, sogno un film senza sceneggiatura (Di sabato 5 settembre 2020) ANSA, - VENEZIA, 05 SET - Ad Abel Ferrara resta un sogno: "Fare un film senza sceneggiatura: uscire per strada con la troupe e vedere quello che succede". Così il regista de 'Il cattivo tenente' al ... Leggi su corrieredellosport

Cerimonia di consegna del premio Glory to the Filmmaker, sponsorizzato da Jaeger-LeCoultre e assegnato ogni anno a una personalità che abbia segnato il maniera particolarmente originale il cinema cont ...

(ANSA) - VENEZIA, 05 SET - Ad Abel Ferrara resta un sogno: "Fare un film senza sceneggiatura: uscire per strada con la troupe e vedere quello che succede". Così il regista de 'Il cattivo tenente' al L ...