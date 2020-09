Abel Ferrara presenta Sportin’ Life e racconta il suo sogno: “Un film senza sceneggiatura” (Di sabato 5 settembre 2020) Il regista newyorkese Abel Ferrara, di stanza ormai da anni a Roma dove vive con la compagna Cristina Chiriac e la figlia Anna, ha presentato – durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – Sportin’ Life, film fuori concorso. E si è raccontato, raccontando frattanto il suo Sportin’ Life, un film collage in cui convivono tracce e spezzoni di molti suoi film, elementi della sua vita del passato (una vita spesso al limite) e momenti di vita quotidiana durante il lockdown. E proprio durante il lockdown, Ferrara ha girato una parte di questo atipico documentario: “Molte cose, mi autodenuncio, le ho girate di nascosto, intorno a casa ... Leggi su nonsolo.tv

