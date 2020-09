A Roma è il giorno della manifestazione dei 'no-mask' (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - Si annuncia una manifestazione particolarmente multiforme, per questo poco prevedibile, quella che si ritroverà oggi dalle 16 di fronte alla Bocca della Verità a Roma: no vax, critici del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio da Covid-19. Nonostante la manifestazione venga presentata come apartitica oltre al 'Popolo delle Mamme', che manifesta contro quella che definisce la "dittatura sanitaria" ed "in difesa del futuro dei nostri bambini", potrebbero essere presenti anche elementi di estrema destra e gilet arancioni pronti a contestare le politiche adottate dal governo per fronteggiare la pandemia di coronavirus. Sui gruppi social che lavorano per far affluire partecipanti, le forze dell'ordine attendono circa 2mila persone, si parla dei temi ... Leggi su agi

LucaBizzarri : Ma questa cosa che nel centro di Roma ogni tre metri c’è un monopattino in mezzo al marciapiede e ogni tre secondi… - virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - nzingaretti : Non è vero che non c'è più il #Covid. È una stupidaggine. Sono stati dati dei messaggi sbagliati. È una follia all… - MikiAV8BHarrier : Non ce ne siamo accorti?? Qualcun'altro a Roma avrebbe detto:'dove sono le portaerei?' Bene che vadano a mostrar ban… - cabiria1974 : A che ora è la manifestazione dei No-brain oggi a Roma? #NoMask #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Roma è Roma, la mappa del contagio di agosto: i quartieri con più aumenti di casi in estate RomaToday Genius loci, concerti alla scoperta di luoghi straordinari

TOLFA – Oggi a Tolfa parte la rassegna ”Genius Loci”: concerti alla scoperta di luoghi straordinari: dal 5 settembre al 10 ottobre, sei imperdibili appuntamenti musicali con interpreti del calibro di ...

Addio alla storica maestra di Tavolara

Elena Cassibba Ricco si è spenta all'età di 92 anni, in una bella intervista alla Nuova raccontò del distacco non facile dalla Roma degli anni Cinquanta e della straordinaria, inaspettata esperienza u ...

TOLFA – Oggi a Tolfa parte la rassegna ”Genius Loci”: concerti alla scoperta di luoghi straordinari: dal 5 settembre al 10 ottobre, sei imperdibili appuntamenti musicali con interpreti del calibro di ...Elena Cassibba Ricco si è spenta all'età di 92 anni, in una bella intervista alla Nuova raccontò del distacco non facile dalla Roma degli anni Cinquanta e della straordinaria, inaspettata esperienza u ...