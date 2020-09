A Palmanova 5-6 settembre Rievocazione storica “Leone et Aquila”. FOTO (Di sabato 5 settembre 2020) Ha preso il via il tradizionale appuntamento della Rievocazione storica di Palmanova. Ribattezzata quest’anno “Leone et Aquila”, Palma alle armi riporterà per due giorni la città stellata al tempo della Serenissima Repubblica di Venezia e della dominazione napoleonica. Le regole di prevenzione e per il contenimento del rischio sanitario prevedono che gli eventi siano a spazio delimitato con una capienza massima di accesso. L’entrata al pubblico sarà collocata all’altezza della polveriera napoleonica di contrada Garzoni: qui sarà collocato un punto informativo dove sarà necessario registrarsi prima dell’accesso alle aree di visita. Sarà garantito il rispetto delle linee guida nazionali e regionali in materia di prevenzione del contagio ... Leggi su udine20

CCISS_Ministero : A23 Palmanova-Tarvisio code causa operazioni doganali tra Svincolo Tarvisio Nord (Km 116,4) e A23 Svincolo Dogana… - CCISS_Ministero : A23 Palmanova-Tarvisio fine code causa lavori tra Svincolo Pontebba (Km 93) e A23 Svincolo Gemona-Osoppo (Km 43)… - CCISS_Ministero : A23 Palmanova-Tarvisio fine code causa traffico intenso a A23 Svincolo Carnia (Km 60) in uscita in entrambe le dir… - CCISS_Ministero : A23 Palmanova-Tarvisio traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Pontebba (Km 93) e A23 Svincolo Carnia (Km 60… - CCISS_Ministero : A23 Palmanova-Tarvisio fine code causa traffico intenso a A23 Svincolo Carnia (Km 60) in uscita in entrambe le dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Palmanova settembre 09.00 / Tutto pronto per la Rievocazione Storica di Palmanova Il Friuli PFM canta De André a Palmanova

Sabato 5 settembre, in Piazza Grande, il concerto per la rassegna musicale e culturale Esatte di Stelle. Porte aperte dalle 20.00 e inizio del concerto previsto per le 21.30. Tutte le info su www.azal ...

A Palmanova PFM Canta De André: un omaggio allo storico sodalizio musicale e artistico

Dopo il quarantennale dei live “Fabrizio De André e PFM in concerto” e dopo oltre vent’anni dalla scomparsa del poeta, PFM - Premiata Forneria Marconi - prosegue il viaggio live sui palchi di tutta It ...

Sabato 5 settembre, in Piazza Grande, il concerto per la rassegna musicale e culturale Esatte di Stelle. Porte aperte dalle 20.00 e inizio del concerto previsto per le 21.30. Tutte le info su www.azal ...Dopo il quarantennale dei live “Fabrizio De André e PFM in concerto” e dopo oltre vent’anni dalla scomparsa del poeta, PFM - Premiata Forneria Marconi - prosegue il viaggio live sui palchi di tutta It ...