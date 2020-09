74 anni di Freddie Mercury: il caso (irrisolto) dell’eredità (Di sabato 5 settembre 2020) Il 5 settembre del 1946 nasceva Freddie Mercury: cantautore straordinario, fondò i Queen: oggi lo ricordiamo per una vicenda dell sua eredità Rock star indiscussa degli anni ’70-80: Freddie Mercury. Cantautore, musicista e compositore che, assieme ai Queen, ha scritto pagine importanti, se non fondamentali, della musica internazionale. Oggi il cantante avrebbe compiuto 74 anni, se non fosse che la positività all’AIDS lo portò via nel lontano 1991. Pochi giorno dopo uscì il seguente comunicato: “In seguito alle disparate congetture diffuse dalla stampa nelle ultime due settimane, desidero confermare che sono risultato sieropositivo e di aver contratto l’AIDS. Ho ritenuto opportuno tenere privata questa informazione fino a oggi ... Leggi su bloglive

angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: 74 anni fa, nasceva a Zanzibar #FreddieMercury. Cantante e compositore, Freddie è entrato nella storia della musica fondan… - TucciTuccio : 'Io non diventerò una star, diventerò una leggenda' il 5 settembre Freddie Mercury avrebbe compiuto 74 anni... - lauzi_marco : RT @tweetnewsit: 74 anni fa, nasceva a Zanzibar #FreddieMercury. Cantante e compositore, Freddie è entrato nella storia della musica fondan… - eleitaliana : RT @wakeupourminds: Oggi Freddie avrebbe compiuto 74 anni. Non penso ci siano parole per descrivere il genio che è stato e il forte impatto… - eleitaliana : RT @tweetnewsit: 74 anni fa, nasceva a Zanzibar #FreddieMercury. Cantante e compositore, Freddie è entrato nella storia della musica fondan… -

Ultime Notizie dalla rete : anni Freddie Freddie Mercury e David Bowie: tra musica, moda e… qualche scintilla Stonemusic.it 74 anni di Freddie Mercury: il caso (irrisolto) dell’eredità

Il 5 settembre del 1946 nasceva Freddie Mercury: cantautore straordinario, fondò i Queen: oggi lo ricordiamo per una vicenda dell sua eredità Rock star indiscussa degli anni ’70-80: Freddie Mercury. C ...

Bohemian Rhapsody stasera al Verdi

’Bohemian Rhapsody’, film vincitore nel 2019 di ben 4 premi Oscar, sarà proposto stasera alll’Arena Verdi di Forlimpopoli (piazza Fratti, ore 21,15) per la rassegna ’Il cinema ritrovato’. La regia è d ...

Il 5 settembre del 1946 nasceva Freddie Mercury: cantautore straordinario, fondò i Queen: oggi lo ricordiamo per una vicenda dell sua eredità Rock star indiscussa degli anni ’70-80: Freddie Mercury. C ...’Bohemian Rhapsody’, film vincitore nel 2019 di ben 4 premi Oscar, sarà proposto stasera alll’Arena Verdi di Forlimpopoli (piazza Fratti, ore 21,15) per la rassegna ’Il cinema ritrovato’. La regia è d ...