5 fumetti nominati agli Harvey Awards che possiamo leggere in Italia (Di sabato 5 settembre 2020) Sono state annunciate le nomination agli Harvey Awards, i riconoscimenti annuali con cui i professionisti dell’industria dei comics premiano il talento e i successi dei propri colleghi sceneggiatori e artisti. Sono 40 le candidature all’edizione 2020, divise nelle categorie miglior volume dell’anno, miglior volume digitale, miglior fumetto young adult o per bambini, migliore adattamento in altri media (videogiochi, film, serie tv), migliore manga e miglior libro internazionale. In lizza c’è anche il disegnatore nostrano Werther Dell’Edera, da tempo apprezzato nell’industria dei comic book americani grazie alle sue storiche collaborazioni con Magic Press (Road’s End), Vertigo (Loveless, House of Mistery, Constantine) e Marvel Comics (X-Force, Punisher); tra le ... Leggi su wired

