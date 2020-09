13 Bambini in Quarantena, Insegnante di una Scuola dell’Infanzia Positiva al Covid (Di sabato 5 settembre 2020) Lo rende noto l’Ausl di Reggio Emilia dichiarando che un’Insegnante di una Scuola parrocchiale dell’infanzia di Scandiano è risultata Positiva al Coronavirus. È per questo che 13 Bambini di 3 anni e tutto il personale scolastico è stato messo in Quarantena per i prossimi giorni e a breve verranno tutti sottoposti al tampone. L’Insegnante contagiata aveva effettuato il test sierologico ed era risultata negativa. È stata dichiarata asintomatica. Secondo l’azienda Usl, il caso “è verosimilmente da attribuire a un focolaio domestico diagnosticato ieri. Una volta appreso del potenziale rischio di contagio, la docente ha interrotto immediatamente l’attività in attesa di tampone, risultato ... Leggi su youreduaction

