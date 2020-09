Zingaretti denunciato per incitamento alla rivolta popolare dal “Popolo delle mamme” (Di venerdì 4 settembre 2020) Al leader del Pd Nicola Zingaretti, ieri, è scappato il piede sulla frizione. Inaugurando il «drive in» per eseguire i tamponi Covid a Fiumicino, ha detto così: «Nel momento in cui spingiamo per la ripresa della vita, ma in piena sicurezza, non posso che denunciare l’irresponsabilità e la follia di chi lavora contro l’Italia, le persone e la possibilità di rimetterci in piedi. Quel che mi permetto di fare qui è dire che ci sia una rivolta popolare contro chi ancora nega l’esistenza di un immenso problema». Il riferimento, ovviamente, è al Covid. E ai «negazionisti», categoria che per i dogmatici della pandemia comprende un po’ tutto, anche quanti osano (con supporto di dati) far notare il minore impatto clinico del virus. Ma ... Leggi su databaseitalia

mrzchm : RT @mangiarosaria: ??Questa mattina è stato denunciato ZINGARETTI per aver incitato il popolo alla rivolta contro chi il 5 sarà in piazza a… - DatabaseItalia : Al leader del Pd Nicola Zingaretti, ieri, è scappato il piede sulla frizione. #denuncia… - PauPierluigi : RT @mangiarosaria: ??Questa mattina è stato denunciato ZINGARETTI per aver incitato il popolo alla rivolta contro chi il 5 sarà in piazza a… - Codacons : RT @andrelettrico: Lazio, Codacons: denunciato Zingaretti per abuso e falso - andrelettrico : Lazio, Codacons: denunciato Zingaretti per abuso e falso -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti denunciato Zingaretti condanna la marcia su Roma dei negazionisti e Sgarbi attacca manifesti no mask La Stampa Zingaretti a Venezia per il Pd: «L'elettore alla fine vota il progetto politico»

«Più volte mi dissero di non candidarmi, perché avrei perso, ma non andò così - dice Zingaretti, commentando i sondaggi che da tempo danno vantaggio pieno al governatore regionale uscente, Luca Zaia d ...

Sempre più in basso il Pd di Zingaretti

L'insistere di Nicola Zingaretti nell'invio (che comporta la pubblicazione) di fluviali lettere ai giornali, testimonia della pochezza politica dell'attuale leader di ciò che resta del Pd, l'ambizioso ...

«Più volte mi dissero di non candidarmi, perché avrei perso, ma non andò così - dice Zingaretti, commentando i sondaggi che da tempo danno vantaggio pieno al governatore regionale uscente, Luca Zaia d ...L'insistere di Nicola Zingaretti nell'invio (che comporta la pubblicazione) di fluviali lettere ai giornali, testimonia della pochezza politica dell'attuale leader di ciò che resta del Pd, l'ambizioso ...